Mecnun Otyakmaz'dan transfer söylentilerine sert yanıt

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağan Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile kritik bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Ülkemizin yaşadığı durumdan dolayı üzüntümüzü belirtmek istiyorum. İnşallah her şer ilerleyen zamanda daha iyi olur. Birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından iddialı rakibimiz Galatasaray'la çok önemli bir maça çıkacağız. Dostluk ve kardeşlik içerisinde geçeceğini düşündüğüm, sonunda Sivasspor'un kazanacağını umduğum bir karşılaşma olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
"SİVAS'TA HAVA DA ZEMİN DE FUTBOLA MÜSAİT"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le maç saati değişikliği ile ilgili görüşme yaptıklarını vurgulayan Otyakmaz, "Yaklaşık 15 gün önce Sayın Mustafa Cengiz böyle bir rica bulunmuştu ve 'ne düşünürsünüz?' diye sormuştu. O zaman Sivas'ta yoğun bir kış vardı ancak şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Hava da zemin de futbol oynamaya müsait" diye konuştu.
"GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ TRANSFER SÖYLENTİLERİNİN ORTAYA ATILMASI NE KADAR DOĞRU?"
Takımda yer alan oyuncular hakkında transfer söylentilerinin çıkmasını eleştiren Otyakmaz, "Bunun neden yapıldığını bilmiyorum. Transfer konuları bir ay önce konuşuldu ve bitti. Şu an arkadaşlarımız bizimle. Galatasaray maçı öncesinde bu gibi şeylerin yayınlanması ve gündeme getirilmesi ne kadar doğru, ne kadar ahlaki? Bundan kim fayda sağlar bilmiyorum. Takdirini taraftara bırakıyorum. Şimdi konuşulacak zaman değil" açıklamasında bulundu.
TBF, Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko karşılaşması için ev sahibi ekibin yaptığı kural hatası başvurusunun kabul edildiğini ve karşılaşmanın tekrarlanacağını açıkladı.
Genç sporcuya defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları, uzun süre sonra bir araya geldi.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe ilk olarak Roger Schmidt'in menajeri ve avukatı ile temasa geçti. Alman teknik adamdan sarı lacivertli yönetime bakın ne cevap geldi. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışındaki son dakika haberleri...
Son dönemde attığı gollerle öne çıkan ünlü forvet için ilk kulübü devreye girdi. Sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklif yapılacağı yazıldı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar’ın buna nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.
Cenk Tosun'un sakatlığı Galatasaraylı golcü Adem Büyük'e Türkiye A Milli Futbol Takımı kapısını açtı. Forvette alternatifi azalan Şenol Güneş, formuyla parmak ısırtan Adem Büyük'ü gündemine aldı. 32 yaşındaki yıldız, EURO 2020'de büyük olasılıkla Ay-yıldızlı kadroda olacak.
Galatasaray'da teknik ekip, bireysel futboldan ziyade takım oyunu sergileyen Yiğidoları detaylı şekilde analiz etti ve bunu dosya haline getirdi.