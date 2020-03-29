Mecburen %70 indirim

AKŞAM
Buna oyuncular ve kulüp personeli olumlu yaklaşmadı. Ancak İspanya’daki yasalar, “İş durursa, ücretler de durur. Ancak iş başladığında aynı işçiye işine dönme hakkı tanınır” hükmünü içeriyor. İki kulüp, iş kanununun verdiği hakları kullanıp, sözleşmeleri lig başlayana kadar askıya almaya karar verdi. Espanyol Kulübü ise, “Liglerin ertelenmesinden dolayı bu süreçte personellerimizin çalışma saatleri %70 oranında azaltılacaktır. Maaşlarda da aynı oranda indirime gidilmesi kararı alınmıştır. Personel ve oyuncular gönüllü olarak karara destek oldu. Tüm ekibimize teşekkürler” açıklamasını yaptı.
Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye yatırıldığı eşi Işıl Reçber tarafından açıklandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü.
Süper Lig'in ilk devresinde taraftarlarının beklentisini karşılayan Fenerbahçe, ikinci yarıdaki performansıyla taraftarlarını adeta hayal kırıklığına uğrattı. Koronavirüs salgınından dolayı lige verilen aradan önce 26 haftada 40 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, son 7 haftada galibiyet alamamış ve ezeli rakibi Galatasaray'a da Kadıköy'de 20 yıl sonra kaybetmişti. Bu kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar da ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekipte kayıpların nedenleri ise oyuncuların sürekli farklı mevkilerde oynaması gösterildi.
Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, Real Madrid'in kalesini koruyan Thibaut Courtois hakkında konuştu.
Futbolcular, koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan ailelere yardım eli uzattı. Sanatçı Haluk Levent aracılığıyla harekete geçen birçok futbolcu, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulundu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Twitter hesaplarından efsane futbolcularını açıkladı.