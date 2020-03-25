SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse'ye koronavirüs teşhisi Son dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse'ye koronavirüs teşhisi Fenerbahçe'nin, 1 oyuncu ve 1 sağlık çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından, test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Fatih Terim'den duygulandıran mesaj Fatih Terim'den duygulandıran mesaj Koronavirüs testi 'pozitif' çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim destek veren herkese teşekkür etti ve iyi olduğunu belirtti.

Ersun Yanal da ‘evde kal‘ dedi Ersun Yanal da ‘evde kal‘ dedi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal Twitter hesabından #EvdeKal çağrısına katıldı.

Mcgregor'dan çılgın bağış! Mcgregor'dan çılgın bağış! İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Sergio Ramos'tan 'korona' bağışı Sergio Ramos'tan 'korona' bağışı İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.

Muriqi ve Serdar'ın menajerinden koronavirüs açıklaması Muriqi ve Serdar'ın menajerinden koronavirüs açıklaması Futbolcu menajeri Haluk Canatar, menajerliklerini yaptığı Vedat Muriqi ile Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.