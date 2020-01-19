McGregor rakibi Donald Cerrone'u 40 saniyede devirdi!

Geçtiğimiz yıl Khabib Nurmagomedov karşısındaki mağlubiyetinin ardından ringlerden çekilen Conor McGregor, tarihi bir galibiyet aldı.
McGregor, Las Vegas T Mobile Arena'da gerçekleşen mücadelede rakibi Donald Cerrone'yi 40 saniyede nakavt ederek tarihi bir maç çıkardı.
Geri dönüş yaptığı için çok mutlu olduğunu söyleyen McGregor, "Çok formdayım. Daha yapacağım çok şey var." dedi.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya 90+5'te Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi damga vurdu. Kırmızı kart görmeseydi gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek olan Muriqi kırmızı kartla, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını çekecek ve Medipol Başakşehir maçında görev alabilecek.
Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in ağır bir gribal enfeksiyona yakalandığı belirtildi. Yoğun bir serum tedavisi gören Terim'in durumu yakından takip ediliyor.
Beşiktaş'ın sezon başında Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Tyler Boyd'a teknik direktör Abdullah Avcı'nın güveni hâlâ devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaşma sağladığı, bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli Alman futbolcu Lukas Podolski, Antalya'ya geldi. Kalabalık bir taraftar grubunun havalimanında karşıladığı yıldız oyuncu kapıdan çay içerek çıktı.
Trabzonspor'un yıldızları Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Yusuf Sarı geri dönüyor... Devre arası kampı sonrasında sakatlıklarını tamamen atlatan 3 isim, Kasımpaşa maçında sahada olacak.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralamak için yoğun çaba harcadığı ancak transferini resmiyete bindiremediği 23 yaşındaki stoper Mert Çetin için İtalyan ekibi Roma 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.