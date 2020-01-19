McGregor rakibi Donald Cerrone'u 40 saniyede devirdi!

UFC 246'da Donald Cerrone ile dövüşen Conor McGregor, tarihi bir galibiyete imza attı.

Geçtiğimiz yıl Khabib Nurmagomedov karşısındaki mağlubiyetinin ardından ringlerden çekilen Conor McGregor, tarihi bir galibiyet aldı.

McGregor, Las Vegas T Mobile Arena'da gerçekleşen mücadelede rakibi Donald Cerrone'yi 40 saniyede nakavt ederek tarihi bir maç çıkardı.

Geri dönüş yaptığı için çok mutlu olduğunu söyleyen McGregor, "Çok formdayım. Daha yapacağım çok şey var." dedi.