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  • Mbwana Samatta'nın sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağı iddia edildi
  • 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:28
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Mbwana Samatta'nın sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağı iddia edildi

Mbwana Samatta'nın sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağı iddia edildi

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Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Samatta'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Tanzanya-Tunus maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Sakat olduğu belirtilen başarılı forvetin 10 gün sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanacak maçlar için Tanzanya Milli Takımı'nın kampına davet edilen yıldız futbolcunun sakat olduğu belirtildi.

27 yaşındaki Tanzanya'nın 13 Kasım'da Tunus ile oynayacağı karşılaşmada oynatılmayacağı öğrenildi.

10 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK

Ağrıları bulunan ve dinlendirilecek olan yıldız futbolcunun 17 Kasım'da tekrar Tunus ile oynanacak maç öncesi durumuna bakılacağı ifade edildi. Tanzanya basını, Samatta'nın oynamayacak olmasının büyük eksiklik olacağını yazarken, tecrübeli futbolcunun en az 10 gün sahalardan uzak kalabileceğini iddia etti.

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