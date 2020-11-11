Mbwana Samatta'nın sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağı iddia edildi

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanacak maçlar için Tanzanya Milli Takımı'nın kampına davet edilen yıldız futbolcunun sakat olduğu belirtildi.
27 yaşındaki Tanzanya'nın 13 Kasım'da Tunus ile oynayacağı karşılaşmada oynatılmayacağı öğrenildi.
10 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK
Ağrıları bulunan ve dinlendirilecek olan yıldız futbolcunun 17 Kasım'da tekrar Tunus ile oynanacak maç öncesi durumuna bakılacağı ifade edildi. Tanzanya basını, Samatta'nın oynamayacak olmasının büyük eksiklik olacağını yazarken, tecrübeli futbolcunun en az 10 gün sahalardan uzak kalabileceğini iddia etti.
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