Mbwana Samatta, Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayabilir

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta'nın Galatasaray derbisinde 21 kişilik kadroda olması bekleniyor. İngiltere'den hazır gelen Tanzanyalı golcü, idmanda Erol Bulut'un gözüne girerse dev derbiye sürpriz bir şekilde ilk 11'de dahi başlayabilir.

Çaykur Rize engelini sağ bek Gökhan Gönül ve orta saha Jose Sosa'nın attığı gollerle 2-1 geçen Fenerbahçe, golsüz sona eren Hatay maçında 2 puan bırakmıştı. Ligin ilk 2 haftası itibariyle gol yollarında sorun yaşayan Fenerbahçe pazar günü Galatasaray derbisine çıkacak. Dev maç öncesinde bu sıkıntıyı çözmek adına Mbwana Samatta'yı İstanbul'a getiren Kanarya'da, Tanzanyalı santrforun derbide 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.



DERBİYE İLK 11’DE BAŞLAYABİLİR!

İstanbul'a hazır gelen 27 yaşındaki futbolcunun kısa sürede ilk 11'e girebileceği de öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut, idmanlarda yıldız oyuncuyu yakından takip edecek. Samatta'nın antrenmandaki görüntüsüyle beğeni kazanması durumunda sürpriz bir şekilde Galatasaray mücadelesine 11'de başlayabileceği de gelen haberler arasında.