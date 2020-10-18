  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Ekim 2020 Pazar 09:41
  • |
  • Son Güncelleme:

Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye umut oldu

Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye umut oldu

Paylaş

Milliyet

Mbwana Samatta sadece golleriyle değil, futbol karakteriyle de Fenerbahçe'ye umut oldu. Samatta; gezen, topu ayağında tutmayan yapısıyla takım oyununa çok uygun bir isim olarak görülüyor

Fenerbahçe teknik heyeti, Samatta'nın futbol özelliklerine çok güveniyor, kısa süre içinde takımın daha iyi noktaya geleceğini düşünüyor.

Fatih Karagümrük maçında attığı iki golle kalitesini kısa sürede ortaya koyan Tanzanyalı futbolcu, sadece gol vuruşları ile dikkat çekmedi. Gezen, sabit kalmayan, topu ayağına beklemeyen futbolcu takım oyunu için büyük önem taşıyor.

3-4 maç sonra takım ve Samatta'nın uyumunun daha da iyi noktaya gelmesi planlanıyor. Bu durum gerçekleştikten sonra sarı-lacivetliler gerçek oyununu ve kapasitesini sahaya yansıtabilecek.

Kanatlar, orta saha ve ileri uçtaki Samatta'nın uyumu sonrası Fenerbahçe zirve performansına ulaşacaklarını düşünüyor.

EROL BULUT'TAN UYARI

Teknik Direktör Erol Bulut, takımı ile yaptığı toplantılarda önemli bir konunun altını çizdi. Genel olarak ortaya konan mücadeleden memnun olan teknik adam, maç içindeki iniş çıkışlardan rahatsız...

Genç çalıştırıcı, daha dengeli bir oyun oynanmasının maçların kazanılmasındaki ana etken olduğunu belirtti.

Özellikle basit hataların kalelerinde gol görmelerine sebebiyet vereceğini vurgulayan Erol Bulut, bu konuda oyuncularından daha dikkatli olmasını istedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray yönetiminden maaş kararı
Galatasaray yönetiminden maaş kararı

Galatasaray yönetiminden maaş kararı

Fenerbahçe'den Dorukhan için hamle
Fenerbahçe'den Dorukhan için hamle

Fenerbahçe'den Dorukhan için hamle

'Galatasaray Falcao ile yolları ayırıyor'
'Galatasaray Falcao ile yolları ayırıyor'

'Galatasaray Falcao ile yolları ayırıyor'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Kanarya'nın İzmir sınavı
Kanarya'nın İzmir sınavı

Kanarya'nın İzmir sınavı

Sarı-Lacivertliler, kendisi gibi ligin namağlup takımlarından Göztepe'ye konuk olacak. Teknik Direktör Erol Bulut, son haftalardaki kadrosunda mecburen değişikliğe gidecek.

Uruguay da Muslera'sız yapamıyor
Uruguay da Muslera'sız yapamıyor

Uruguay da Muslera'sız yapamıyor

Fernando Muslera'nın sakatlığı Galatasaray'ın ardından Uruguay Milli Takımı'nı da vurdu. Nando'nun yerine forma giyen kaleci Campana, ülkede eleştiri oklarının hedefi oldu.

Fenerbahçe'de Samatta planı
Fenerbahçe'de Samatta planı

Fenerbahçe'de Samatta planı

Mbwana Samatta sadece golleriyle değil, futbol karakteriyle de Fenerbahçe'ye umut oldu. Samatta; gezen, topu ayağında tutmayan yapısıyla takım oyununa çok uygun bir isim olarak görülüyor

'40-50 daire daha almam lazım'
'40-50 daire daha almam lazım'

'40-50 daire daha almam lazım'

Galatasaraylı Ryan Babel, rap albümü ve emlak işlerine ağırlık verdi. Aslan'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, futbol kariyerini anlatan bir rap albümü yapacağını söyledi. 33 yaşındaki oyuncu ayrıca emlakçılık işine girdiğini de belirtti.

Şampiyon kendine geldi: 0-2
Şampiyon kendine geldi: 0-2

Şampiyon kendine geldi: 0-2

Süper Lig'e milli ara sonrası bugün start veriliyor.

Toroğlu sert çıktı: Beckenbauer misin sen?
Toroğlu sert çıktı: Beckenbauer misin sen?

Toroğlu sert çıktı: Beckenbauer misin sen?

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olduğu maçta performansıyla eleştirilen bordo-mavililerin yeni transferi Baker'e sert çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.