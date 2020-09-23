Mbwana Samatta Fenerbahçe'de! Gece yarısı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta’yı transfer etti.
İSTANBUL'A GELDİ
Başarılı futbolcu saat 23:00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI
Aston Villa’dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Mbwana Samatta, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Beşiktaş uzun süredir aradığı golcü için Aboubakar'da karar kıldı.
Peru'nun Binacional takımından Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini ancak bilmediği bir sebepten dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, tek maçla başladı.
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi hazırlanarak turu atlamak istediklerini söyledi.
Hollanda Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Frank de Boer oldu.
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak.