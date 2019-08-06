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aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 11:36
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  • 06 Ağustos 2019 Salı 17:33

Galatasaray, Diagne transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlıyor

Galatasaray, Diagne transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlıyor

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Premier Lig'in yeni takımı Aston Villa, Mbaye Diagne için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’ın 1 yıl peşinden koştuğu Trezeguet’ye sürpriz bir şekilde imza attıran ve Mısırlı yıldızın transferine 10 milyon Euro ödeyen Aston Villa’nın Mbaye Diagne’nin de peşine düştüğü iddia edildi.

ASTON VİLLA'DAN DİAGNE'YE 12 MİLYON EURO

Kasımpaşa’da hem atan, hem de Diagne’ye attırdığı gollerle dikkat çeken Trezeguet’nin ardından harekete geçen İngilizlerin Senegalli forvet için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken, Aston Villa’nın bu transfere 12 milyon Euro’luk bütçe ayırdığı belirtildi. Daha önce Çin, Arabistan ve Katar kulüplerini reddeden 27 yaşındaki Diagne’nin kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği bildirilirken, Premier Lig’e merhaba diyen Aston Villa’nın 25 milyon euro’ya Club Brugge’dan aldığı Wesley’in ardından Süper Lig’de gol kralı olan ve Afrika Kupası’nda final oynayan Mbaye Diagne’ için de devreye gireceği vurgulandı.

ASTON VİLLA TRANSFERE ŞU ANA KADAR 150 MİLYON EURO HARCADI

Şu anda Wesley’in haricinde forvet hattında Kodjia seçeneği bulunan teknik direktör Dean Smith’in 42 maçta 9 gol atan Fildişili golcüyü yeterli bulmadığı ve Diagne transferiyle ileri uca rekabet getirerek takımını güçlendirmek istediği öğrenildi.

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