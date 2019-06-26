Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7643
  • 6,5554
  • 260.251
  • 95.491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mbaye Diagne'ye İngiltere, İspanya ve Almanya'dan teklifler yağıyor

Mbaye Diagne'ye İngiltere, İspanya ve Almanya'dan teklifler yağıyor

Mbaye Diagne'ye İngiltere, İspanya ve Almanya'dan teklifler yağıyor

Galatasaray’ın iyi bir bedel karşılığı satmak istediği ve adı sürekli Al Nassr ve Al Shabab ile anılan Mbaye Diagne’ye İngiltere, İspanya ve Almanya’dan teklifler geldiği ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 aydır Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr ve Al Shabab ile adı anılmasına rağmen transferi için henüz resmi bir adım atılmayan Mbaye Diagne için Galatasaray’a sürpriz bir teklif geldi.

TM Dijital Haber'den Levent Gültekin'in haberine göre; Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro bedel ödenerek alınan ve 30 gol atmasına rağmen Fatih Terim’in gözüne giremeyen tecrübeli futbolcu için Stoke City’nin Ndiaye + 5 milyon Euro önerdiği ortaya çıkarken, sarı kırmızılı kulübün bu teklifi düşünmek için süre istediği belirtildi.

DİAGNE STOKE CİTY'E GİDEBİLİR

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship’i 16.sırada bitiren Stoke City gol yollarında büyük bir problem yaşarken, İngiliz yöneticilerin bu sorunu çözmek için Galatasaray’dan Diagne’yi istediği ifade edildi. Ligde Bolton Wanderers’tan (29) ve İpswich’ten (36)  sonra en az gol atan üçüncü takım olan Stoke City (45) Diagne transferiyle kadrosunu güçlendirmek isterken, Senegalli futbolcunun Suudi Arabistan haricinde İngiltere, Almanya ve İspanya’dan da taliplerinin olduğu bildirildi.

MENAJERİ AÇIKLADI: 3 ÜLKEDEN TEKLİFLER VAR

27 yaşındaki milli futbolcunun menajerinin verdiği bilgiye göre; Diagne İngiltere, Almanya veya İspanyol kulüplerinden bir tanesini seçip transfer olacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Ben yandım oğlun yanmasın'
Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde: Kim paylaştı?
Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Gençlik sırrı ortaya çıktı: Damardan güzellik
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
<p>Japonya´nın Osaka kentinde yaş ortalaması 66 olan ´Obaachan´  isimli bir müzik grubu, G20 zirvesi

Babaannelerden Rekor Kıran Rap Şarkısı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cem Yılmaz oyaladı, Şener Şener mutfak kapısından kaçtı

Fındığa 'kahverengi kokarca' tehdidi