Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6823
  • 6,4049
  • 257.572
  • 99607.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mbaye Diagne'ye hala ciddi bir teklif gelmemesi tüm transfer planlarını altüst etti

Mbaye Diagne'ye hala ciddi bir teklif gelmemesi tüm transfer planlarını altüst etti

Mbaye Diagne'ye hala ciddi bir teklif gelmemesi tüm transfer planlarını altüst etti

Galatasaray’da gözden çıkarılan Mbaye Diagne’ye ciddi bir teklif gelmemesi tüm planları altüst etti. Transferde Sarı-Kırmızılıların eli kolu bağlandı.

Galatasaray'da transferde endişeli bir bekleyiş hakim. Sarı-Kırmızılı yönetim Diagne'nin takımdan ayrılmaması nedeniyle ekonomik açıdan da sıkıntılı bir sürecin içerisine girdi. Senegalli oyuncu için hala ciddi bir teklif gelmemesi Galatasaray'ın tüm planlarını bozmuş oldu.

?4 MİLYON 100 BİN EURO ÖDENDİ

Christian Lyundima'nın bonservisini almak için 3 milyon 750 bin Euro ödeyen Galatasaray yeni transfer Valentine Ozornwafor için de 350 bin Euro ödemek zorunda kalmıştı.

ELDE ETTİKLERİ KAR 400 BİN EURO

Galatasaray Fernando'yu 4.5 milyon Euro gibi bir rakamla Sevilla'ya satmasına rağmen bütçe olarak sadece 400 bin Euro kar elde etti. Ancak bu rakam beklenenin çok altında kaldı.

?TRANSFERLER DİAGNE'YE BAĞLI

Transferde 1 forvet, bir orta saha, 1 de ön libero transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar eğer Diagne'yi bekledikleri rakama satamazsa o taktirde beklenen transferlerin yapması iyice zora girecek.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İçerde dizisinin yıldızı Bensu Soral köy evine yerleşti
Adriana Lima, Metin Uyar ile aşk yaşamaya başladı! Metin Hara'dan açıklama geldi...
Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yeni videosunu yayınladı
Madde madde sıraladı! Ünlü şarkıcı 'yok artık' dedirtti
Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
<p>Avrupa´da İkinci Dünya Savaşı´nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendiri

Srebrenitsa Soykırımının 24. Yılı... 33 Kurban Daha Toprağa Veriliyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Serbest olan yıldızlar

Tahran-Ankara treninin ilk yolcuları Van'a ulaştı