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  3. Galatasaray'la yollarını ayırması beklenen Mbaye Diagne'nin tam 5 talibi var

Galatasaray'la yollarını ayırması beklenen Mbaye Diagne'nin tam 5 talibi var

Galatasaray'la yollarını ayırması beklenen Mbaye Diagne'nin tam 5 talibi var

Galatasaray’da Mbaye Diagne ile yollar ayrılıyor. Takımdan gönderilmesi gündemden düşmeyen Senagalli golcü için 5 kulüple görüşmeler sürüyor.

Belçika’dan Anderlecht, Rusya’dan Dinamo Moskova ve Spartak Moskova, İtalya’dan Lecce ve Verona, Diagne'yi kadrosuna katmak istiyor.

Senagalli golcünün Anderlecht ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

İtalyan basını, Belçika ekibinin Diagne'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağını iddia etti. 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

(TRT Spor)

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