Brighton, Southampton ve Crystal Palace, Mbaye Diagne ile temas halinde

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Süper Lig’de attığı 31 golle ‘gol kralı’ olmasına rağmen sergilediği tavır ve tutum haricinde oynadığı futbolla da Fatih Terim’i açmayan Mbaye Diagne’yi 3 İngiliz kulübünün takip ettiği öğrenildi.

DİAGNE İNGİLTERE'Yİ İSTİYOR

Suudi Arabistan’a transferi gerçekleşmediği gibi oradaki kulüplere de sıcak bakmayan Diagne’nin Premier Lig’i istediği belirtilirken, Senegalli futbolcunun menajerinin 3 İngiliz ekibiyle temas halinde olduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük sorunlar yaşayan Brighton, Southampton ve C.Palace’ın Mbaye Diagne için zemin yokladığı anlaşılırken, Galatasaray’ın bu transfer için 13 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

Afrika Kupası’nda Benin’le çeyrek final maçına çıkacak olan Senegal kadrosunda yer alan ve toplamda 22 dakika forma şansı bulan Diagne, Mbaye Niang – Sadio Mane gibi yıldızların arkasında kalırken, 27 yaşındaki futbolcunun 2015’ten beri oynadığı takımlarda çift haneli gol rakamlarını yakalaması İngiliz kulüplerini harekete geçirmesine yetti.