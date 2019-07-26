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  • Mbaye Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması: Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak
  • 26 Temmuz 2019 Cuma 10:53
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  • 26 Temmuz 2019 Cuma 16:52

Mbaye Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması: Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak

Mbaye Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması: Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak

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Jean Armel Drole’ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.

TM Dijital Haber Merkezi

Antalyaspor’da oynayan Jean Armel Drole’ü İspanya takımlarından Las Palmas’a veren B11 Menajerlik şirketinden Claudio Druetta’nın hem Drole hem de Diagne hakkında verdiği bilgiler dikkat çekti. TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Süper Lig’de yeteri kadar ilk 11’de görev alamayan oyuncusu için Las Palmas tercihinin yerine olduğu belirten Druetta ‘İşi bitirmek için İspanya’ya gidiyorum’ derken, İtalyan menajerin Diagne açıklamasıysa Galatasaray camiasını heyecanlandırdı.

İşte Claudio Druetta’nın Drole ve Diagne ifadeleri

"Drole’ü geçtiğimiz sezon Ocak ayında götürecektim ama daha fazla forma şansı vereceğiz deyip transferi engellediler, aradan geçen süre içerisinde pek bir şey değişmedi. Fildişili oyuncu gerçekten çok yetenekli ve sürekli oynayabileceği bir takıma vermek istedik. Süper Lig’de sadece 3 maçta ilk 11 başladı, Las Palmas onun için daha iyi olacaktır.

Diagne içinse ortaya atılan asılsız iddiaların sonu gelmiyor, biz bile hayret ediyoruz. Pazartesi gitti, Cuma gitti, yarın gidiyor diye bir sürü haber yapıldı fakat hiçbiri olmadıŞunu açıkça söyleyebilirim ki Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray’dan ayrılacak. Önce Drole’ü verdim, şimdi de sıra Diagne’de..."

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