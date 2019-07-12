Mbaye Diagne'nin menajeri müjdeyi verdi: Teklifler aldık, haftaya güzel gelişmeler yaşanacak

TM Dijital Haber Merkezi

Ocak ayında Galatasaray’a 13 milyon euro’ya mâl olan ve şu anda sarı kırmızılı kulüp tarafından satış listesine konan Mbaye Diagne’de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

NİANG'IN YERİNE DİAGNE

Şu anda Mısır’da düzenlenen Afrika Kupası turnuvasında Senegal Milli Takımı’yla Tunus’la finale kalma savaşı veren Diagne, hocası Aliou Cisse tarafından alternatif bir oyuncu olarak kullanılırken, tecrübeli golcünün Benin maçında 64.dakikada Mbaye Niang’ın yerine oyuna girmesi Galatasaray cephesinde de memnuniyetle karşılandı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÜZEL GELİŞMELER YAŞANABİLİR

Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri reddeden Diagne, Avrupa’nın büyük liglerinden birine girmek isterken oyuncunun menajerinin TM Dijital Haber Merkezi'ne ‘Yıldız futbolcumuz için bazı teklifler aldık, önümüzdeki hafta içerisinde güzel gelişmeler yaşanacak’ ifadeleri bir hayli dikkat çekti.

CİSSE'NİN DİAGNE AÇIKLAMALARI GALATASARAY CAMİASINI SEVİNDİRDİ

Senegal – Benin maçından sonra tecrübeli teknik direktör Cisse’nin ‘Diagne'nin ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunun farkındayım. Çok iyi top saklıyor, oyuna girdiği dönemlerde hücumda bizi rahatlatıyor’ açıklamaları oyuncunun transfer piyasasını doğrudan etkilerken, 27 yaşındaki forvetin Afrika Kupası'nı kaldırması halinde yüksek bir bonservis ücretiyle Galatasaray'dan ayrılacağı düşünüyor.