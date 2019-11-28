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  3. Mbaye Diagne'den sürpriz açıklama! Galatasaray'a mı dönüyor?

Mbaye Diagne'den sürpriz açıklama! Galatasaray'a mı dönüyor?

Mbaye Diagne'den sürpriz açıklama! Galatasaray'a mı dönüyor"

Galatasaray'ın sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'a kiraladığı Diagne'den şaşırtan istek geldi.

Kiralık gittiği Club Brugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne devre arasında G.Saray'a dönmek istiyor.

Senegalli forvet, sarı-kırmızılı kulüpte iletişim halinde olduğu yetkililere, "Clement (teknik direktör) ile aram kötü. Ben Anderlecht yerine Club Brugge'ü Şampiyonlar Ligi için seçtim ama istediğim süreleri alamadım. Ocak'ta G.Saray'a dönmek istiyorum" dedi.

Başkan Mustafa Cengiz'in, "Gittiği yerde gelişsin" dediği Diagne ile ilgili kararın, sakat olan Andone'nin durumuna göre verileceği öğrenildi.

(Sabah)


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