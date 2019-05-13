Mbaye Diagne'den olağanüstü istatistik! 45 maç 42 gol

Maliyeti ve performansıyla eleştirilerin odağındaki isim olan Mbaye Diagne'nin istatistikleri fark yaratıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya, bu sezonun devre arasında ise Galatasaray'a transfer olan Senegalli forvet şu ana kadar Süper Lig'de 45 maça çıktı. Diagne bu karşılaşmalarda 42 gol atıp 5 asist yaptı ve tam 47 gole direkt etkide bulundu.

TARAFTARLA BARIŞTI

Müthiş bir istatistiğe imza atan Diagne, Bafetimbi Gomis'in rekorunu kırıp 1 sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını da ele geçirdi. Yıldız futbolcu Sarı-Kırmızılı taraftarlarla da barıştı.

(Sabah)