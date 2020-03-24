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  • Mbaye Diagne'den Galatasaray'a koronavirüs mesajı: Türkiye'ye gelmek istiyorum, yardım edin
  • 24 Mart 2020 Salı 11:03
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  • 24 Mart 2020 Salı 11:03

Mbaye Diagne'den Galatasaray'a koronavirüs mesajı: Türkiye'ye gelmek istiyorum, yardım edin

Mbaye Diagne'den Galatasaray'a koronavirüs mesajı: Türkiye'ye gelmek istiyorum, yardım edin

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Mbaye Diagne, Belçika'daki koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmek istiyor.

Club Brugge'a kiralanan Diagne'den yönetime, "Türkiye'ye gelmek istiyorum. Bana yardım edin" mesajı geldi. Senegalli golcü, Belçika'da durumun kendisini korkuttuğunu ifade etti.

Öte yandan, Diagne'ye Fransız ve İngiltere'den talipler olduğu ancak tecrübeli futbolcunun, kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediği ifade edildi.

Sarı kırmızılılarda Fatih Terim ise oyuncuya gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istiyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Diagne, Club Brugge formasıyla bu sezon 6 lig maçına çıktı ve 4 gol attı.

(Fotomaç)

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