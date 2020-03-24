Mbaye Diagne'den Galatasaray'a koronavirüs mesajı: Türkiye'ye gelmek istiyorum, yardım edin

Club Brugge'a kiralanan Diagne'den yönetime, "Türkiye'ye gelmek istiyorum. Bana yardım edin" mesajı geldi. Senegalli golcü, Belçika'da durumun kendisini korkuttuğunu ifade etti.
Öte yandan, Diagne'ye Fransız ve İngiltere'den talipler olduğu ancak tecrübeli futbolcunun, kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediği ifade edildi.
Sarı kırmızılılarda Fatih Terim ise oyuncuya gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istiyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Diagne, Club Brugge formasıyla bu sezon 6 lig maçına çıktı ve 4 gol attı.
(Fotomaç)
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na büyük başarılar kazandıran Obradovic yol ayrımında. Sarı lacivertli yönetimle anlaşmazlık yaşayan Sırp hocanın yerini Jasikevicius'un alması bekleniyor.
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