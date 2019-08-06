Mbaye Diagne'den Galatasaray taraftarına mesaj: Geri döndüm

Galatasaray'da satış listesine konulan ve kendisine kulüp aranan Mbaye Diagne yeni sezon hazırlıklarına katılmak için İstanbul'a dönmüştü.
Afrika Kupası'ndan sonra tatile çıkan Diagne'nin Florya'da tesislere gitmesi dikkat çekti.
Instagram hesabından bir video paylaşan Diagne, "Geri döndüm" ifadelerine yer verdi
TRANSFERDE NELER YAŞANACAK?
Bu gelişmeye karşın sarı-kırmızılı yöneticiler bu hafta içinde Diagne'nin satışı konusunda olumlu gelişmelerin olacağını söyledi.
Galatasaray idareciler Senegalli forveti 10 milyon euronun biraz üzerinde bir rakama satılmasının beklendiğini belirtmişti.
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Instagram hesabından bir video paylaşan Diagne, "Geri döndüm" ifadelerine yer verdi
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