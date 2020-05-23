Mbaye Diagne'den flaş açıklamalar! Galatasaray'a mesaj...

2018/2019 sezonunun devre arasında, transferin son gününde 13 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan ancak attığı gollere rağmen birçok hareketiyle de tepki toplayan Mbaye Diagne dönüş yolu gözlüyor.
Bir dönem Fatih Terim'le de sorun yaşayan, hatta şampiyonluk kutlamalarına da katılmayan 28 yaşındaki forvet, Dakar'dan kulübüne mesaj yolladı.
"'Maaşı yüksek olanlar gönderilecek' diye duydum"
İngiliz Gazetesi The Guardian'a konuşan başarılı forvet Club Brugge'de yaşadığı sorunlardan Galatasaray'a ve transfere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten ve dönmeyi çok istediğini söyleyen Diagne, "Orada çok mutluydum. En mutlu olduğum yer diyebilirim. Ancak beni şu ana kadar kimse aramadı. Bazı kişilerden 'Maaşı yüksek olanlar gönderilecek' sözünü duydum ama kim kastediliyor bilmiyorum. Şu an gerçekten futbol oynamaya açım. İnanılmaz hırslıyım." dedi.
"Arkadaşlarım sürekli 'İngiltere'ye gitmelisin' diyor"
Bir dönem Türk medyasında çıkan Nottingham Forest haberleriyle de ilgili konuşan Diagne, "Aslında benimle hiçbir temas olmadı. Instagram'dan bir paylaşımda bulundum ama bu bilerek, yani transferi göstermek için değildi. O paylaşımın ardından Forest'a gideceğimi söylemişler ve yazmışlar. Benimle temas olmadı. Galatasaray'la da oldu mu, açıkçası bilmiyorum. Haberim yok. Kasımpaşa'dan takım arkadaşım Trezeguet'yle de konuşuyorum. Bana birçok arkadaşım gibi 'Sen tam İngiltere'de oynayacak oyuncusun' diyor. Sonuçta güçlüyüm ve bitiriciyim. Bekleyip göreceğiz" açıklamasında bulundu.
"Philippe Clement benim başarılı olmamı istemedi"
Brugge'deyken hocası Philippe Clement'ın onun başarılı olmasını istemediğini belirten yıldız forvet, "Açıkçası PSG maçında o penaltıyı atmamalıydım. Bunu kabul ediyorum. Ancak adrenalin var, takıma katkı verme isteği var. Penaltıyı ben yaptırmıştım ve kullanmayı kendimde hak gördüm. Hatalı olduğumu kabul ediyorum ama cezası bu kadar büyük olmamalıydı. Philippe Clement daha sonra benimle bir kere konuştu ve 'Patron benim, benim istediğim olacak' dedi. Beni de bir daha oynatmadı. Bunu hak etmedim. Aslında o benim başarılı olmamı hiç istemedi. O maçı da fırsat olarak kullandı" dedi.
(Fanatik)
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