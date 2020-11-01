Mbaye Diagne'den Fatih Terim'e beklenmedik tavır

Galatasaray'da cezalı Falcao'nun yokluğunda ileri uçta görev yapan Mbaye Diagne yokları oynadı.
Teknik direktör Fatih Terim, ceza sahasında etkili olamayan, sadece 9 pas yapıp hiç şut atamayan Senegalli santrforu, 56. dakikada oyundan aldı.
KULÜBEYE UĞRAMADAN DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Buna bozulan 29. yaşındaki oyuncu, kulübeye uğramadan direkt soyunma odasının yolunu tuttu.
“ONDAN BEKLENTİM DAHA FAZLAYDI”
Terim Senegalli oyuncu için, "Ondan daha çok beklentim vardı. Sağdan soldan birçok top geldi. Öncelik alması gerekirdi. İnşallah o da kendine dikkat eder, iyi oynar" yorumunu yaptı.
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Galatasaray'ın Ankaragücü maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mbaye Diagne, 56. dakikada oyundan alındıktan sonra kulübeye uğramadan direkt soyunma odasına giderek teknik direktör Fatih Terim'e tavır koydu.
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