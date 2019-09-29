Mbaye Diagne'den Club Brugge formasıyla 2 gol birden!

Galatasaray'ın transferin son günlerinde Club Brugge'e kiraladığı Diagne, Mechelen deplasmanında takımının 5-0 galip geldiği maçta 2 gol attı.

Sezon başından bu yana performansıyla eleştirilen ve Falcao'nun gelişiyle birlikte Club Brugge'a kiralanan Diagne, 63 ve 69. dakikalarında takımının Mechelen deplasmanında 5-0 galip geldiği maçta 2 gol attı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 3 maçta, 203 dakika sahada kalan ve gol atamayan Diagne, Club Brugge formasıyla şeytanın bacağını kırdı. Senegalli futbolcu bu sezon ilk resmi gollerini Belçika temsilcisinde attı. Diagne, bu sezon totalde oynadığı 7 maçta 2 gole ulaştı.