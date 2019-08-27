Mbaye Diagne'de umut ışığı! Kiralık olarak ayrılabilir

TM Dijital Haber Merkezi
Son oynanan Konyaspor maçında sergilediği performansla yine vasatın altında kalan ve 86.dakikada yerini Selçuk İnan’a bırakırken taraftarlardan tepki alan Mbaye Diagne’de hareketli saatler yaşanıyor.
DİAGNE KİRALIK OLARAK GİDEBİLİR
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Adı sık sık Arabistan takımlarıyla anılmasına rağmen Avrupa’da kalmak isteyen ve menajerine bu yönde talimat veren Diagne’nin 48 saat içerisinde Galatasaray’dan ayrılması beklenirken, tecrübeli golcünün bazı İtalyan ve Fransız kulüpleriyle görüşme halinde olduğu belirtildi. Al Shabab, Al Nassr, Al Hilal gibi takımlara kapılarını kapatan Senagalli futbolcunun bonservis transferi haricinde satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderilme ihtimali de göz önünde bulundurulurken, sarı kırmızılı yönetimin her iki formül üzerinde de geniş çaplı bir çalışma yaptığı bildirildi.
Ligin ilk haftasında Denizli deplasmanında gol atamasa da takımına penaltı kazandıran Diagne, Konyaspor karşısında ise sadece bir pozisyona girebilmişti.
Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Burak Yılmaz, İtalyan ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel ile ilgili veda paylaşımı yaptı. Ardından Şilili futbolcu sabah idmanı sonrası takım arkadaşları, teknik heyet ve personelle vedalaştı. Medel eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı ve İtalya'nın yolunu tuttu.
Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.
Burak Yılmaz için 3 kez Beşiktaş yönetimiyle masaya oturan Serie A ekibi Lecce, golcü futbolcunun transferi için bugün son kez Siyah-Beyazlılarla toplantı yapacak.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, “5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez” dedi.
Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.
Bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, diğer yandan takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışıyor. Son olarak Diego Reyes’le yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Carlos Kameni’nin de sözleşmesini feshediyor.
Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.