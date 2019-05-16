Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0159
  • 6,7543
  • 250.268
  • 87.519
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mbaye Diagne'den maç sonu olay hareket!

Mbaye Diagne'den maç sonu olay hareket!

Mbaye Diagne'den maç sonu olay hareket!

Senegalli oyuncu maç sonrası verdiği bir röportaj sırasında yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi.

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, bir gol attığı, bir de penaltı kaçırdığı Akhisarspor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken olay yaratan bir de harekete imza attı.

Şampiyonlukla ilgili görüşleri sorulan Diagne, "Sırada Başakşehir var, o maçı da kazanıp şampiyon olacağız" diyen Diagne, sonrasında boğaz kesme işareti yaptı.

Diagne ayrıca, Sinan Gümüş'ün kullandığı penaltı ile ilgili görüşleri sorulunca, "Problem yok, penaltıyı attık" dedi. 

DAHA ÖNCE "FINISH FENER" YAPTI

Mbaye Diagne, daha önce de sosyal medyadan bir çocuk hayranı ile sohbet ederken, Fenerbaçe için "Finish Fener" diyerek boğaz kesme hareketi yapmıştı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Evlilik sendromu yaşıyorum'
Efsane dizinin oyuncusundan açıklama: Rol için soyunurum
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem'e büyük jest!
Kadir çaldı, Neslihan uyudu!
Tolga Karel'e eski eşinden ağır gönderme!
Tarihi Gün´ün 3. bölümünde tarih araştırmacısı Uğur Atik´in konuğu olduk. <br> Osmanlı´da misafir

Abdülhamid Han ve Atatürk’ün Vazgeçilmezi - Konuk: Uğur Atik | #TarihiGün Bölüm 3

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Üzerimize düşenleri eksiksiz yapmaya devam ediyoruz'

Kargodan çıktı, inanamadılar! Nazar boncuğu bile var...