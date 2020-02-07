Mbaye Diagne: Yaptığımın hata olduğunu biliyorum

Club Brugge'da kadro dışı kalan ve ara transfer döneminde Galatasaray'a yabancı kontenjanı nedeniyle dönemediğini açıklayan Diagne, Belçika basınına açıklamalarda bulundu.
"CLEMENT'TEN ÖZÜR DİLEDİM"
Clement'ten özür diledim. Yaptığımın hata olduğunu biliyorum. Bunlardan dolayı pişmanım. Ancak Tanrı'ya şükürler olsun ki, ben inançlı bir adamım ve moralim her zaman yüksek. Club Brugge'da iyi başladım, goller attım ama sonrasında bu durumlar yaşandı.
"BRUGGE'DA TAKIM ARKADAŞLARIMLA İDMANA DEVAM ETMEM YÖNÜNDE KARAR ALDIK"
Bazı idari problemleri halletmek için İstanbul'a gittim. Club Brugge'da takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için Belçika'ya dönmem konusunda karar aldık. Çin'e veya başka bir kıtaya transfer olmak gibi bir amacım yok. Amacım Avrupa'da kalmak.
"GALATASARAY'A YABANCI KONTENJANI NEDENİYLE DÖNEMEDİM"
Galatasaray'a dönüşüm bir kere gündeme geldi. Ancak yabancı sayısı konusunda Galatasaray'ın yaşadığı problem var. Bundan dolayı gerçekleşmedi.
(Futbol Arena)
Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon yaşadıklarını Belçika basınına anlattı.
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