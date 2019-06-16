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  3. Mbaye Diagne sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi

Galatasaray’ın tartışılan golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Galatasaray ibaresini kaldırdı.

Galatasaray'ın olay adamı Mbaye Diagne, yine sarı- kırmızılı taraftarları sinirlendirecek bir hareket yaptı.

Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya transfer edilen Senegalli golcü, instagram profilinden Galatasaray yazısını sildi. Şampiyonluk kutlamalarına katılmayan ve taraftarların tepkisini toplayan 27 yaşındaki futbolcunun değerini bulması halinde satılması gündemde. Eksi 5 milyon Euro olan transfer bütçesini arttırmak isteyen Galatasaray, şu anda Senegal Milli Takımı kampında olan Diagne'yi elden çıkarmak istiyor. Suudi Arabistan'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklif için pazarlık yapan sarı-kırmızılı yönetim, Diagne'yi 14 milyon Euro'ya satmaya hazır. Oyuncunun satılmasıyla bütçede 9 milyon Euro artıya geçecek olan Aslan, bu parayı 8 numara ve forvet takviyelerinde kullanmayı planlıyor. Gündemdeki isimler ise Sevilla'nın orta saha oyuncusu Ever Banega ve Çaykur Rizespor'un santrforu Vedat Muriç.

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