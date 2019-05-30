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30 Mayıs 2019 Perşembe 12:31 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 12:47

Mbaye Diagne: Juventus beni isterse giderim

Mbaye Diagne: Juventus beni isterse giderim

Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Diagne, Juventus'tan bir teklif gelmesin durumunda kabul edeceğini açıkladı.

Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Diagne, hangi kulüpten daha fazla para alacaksa oraya gideceğini ve Juventus'un kendisini istemesi durumunda da tereddüt etmeden teklifi kabul edeceğini açıkladı.

Kariyer planlamasını yaparken finansal seçeneklerin kendisi açısından önemli olduğunu ifade eden Diange, "Futbol oynadığım sürece daha fazla para kazanabileceğim yeri tercih ederim. Aileme çok önem veriyorum ve onlar için de daha fazla para kazanmam gerekiyor. Futbolda aidiyet çok önemli ancak finansal şartlar da futbolcuların kariyer planlamalarını belirliyor. Ben de tercihlerimi buna göre yapıyorum" dedi.

Hakkında eleştiriler olduğu sezonda dahi 30 gol attığını ifade eden Diagne, "Juventus ile hala iletişim halindeyim ve Avrupa'nın en iyi golcülerinden biri olduğumu duymak bana gurur veriyor. Şampiyonluk ve gol krallığı sonrasında Juventus beni aradı ve tebrik etti. Juventus ile çok iyi bir ilişkimiz var ve beni her anımda destekliyorlar. Juventus beni transfer etmek isterse tereddüt etmeden bu teklifi kabul ederim, çünkü Juventus çok büyük bir kulüp" şeklinde konuştu.

(Sporx)

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