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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:36
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:36

Mbaye Diagne için Bafetimbi Gomis taktiği!

Mbaye Diagne için Bafetimbi Gomis taktiği!

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Galatasaray'da forvet hattı için Radamel Falcao'nun gelmesi, Mbaye Diagne'nin gitmesi bekleniyor ancak henüz resmi bir transfer gelişmesi olmadı.

Süper Lig'e Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray'da tek gündem forvet transferi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao konusunda heyecanlı bekleyiş devam ederken Mbaye Diagne'nin transferinde ise belirsizlik hakim.

Senegalli golcüye Arabistan ekiplerinin ilgisi sürerken bazı Rus kulüplerinin de devrede olduğu kaydedildi. Ancak geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon Euro bonservisle transfer edilen yıldız oyuncu için konuşulan rakamlar yönetimi şimdilik tatmin etmiş değil.

Transfer döneminin başında 14-15 milyon Euro rakamlar konuşulan Diagne'ye Arap ekiplerinden gelen son tekliflerin 9-9.5 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, bu rakamları kabul etmezken golcü oyuncu için beklemeye devam kararı çıktı.

GOMİS TAKTİĞİ

Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, geçtiğimiz sezon başında Arabistan'ın yolunu tutan Bafetimbi Gomis'te izlediği taktiği Diagne transferinde de izleyecek. Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Fransız golcüyü, transferin son günlerinde 6 milyon Euro bonservisle Al Hilal'e satan Galatasaray, Diagne için de son güne kadar fiyat artmasını bekleyecek.

Sarı-kırmızılılar, şu an konuşulan 9-9.5 milyon Euro'luk rakamın önümüzdeki günlerde daha da artacağını ümit ediyor. Diagne'ye Rus takımlarından gelen tekliflerin ise düşük bulunarak reddedildiği kaydedildi.

FALCAO'DA SIKINTI YOK

Galatasaray'da uzun süredir beklenen Radamel Falcao transferinde ise hiçbir sorun olmadığı kaydedildi. Dün Islam Slimani transferini açıklayan Monaco cephesi, bu takviyenin Falcao'nun geleceği ile alakalı olmadığı yönünde yaptığı açıklamalar kafa karıştırsa da sarı-kırmızılı yönetimin rahat olduğu kaydedildi.

Transferin uzamasındaki tek sebebin, Monaco'nun bonservis konusundaki uzlaşmaz tavrı olduğu belirtilirken bu konunun kısa süre içinde çözüleceği ifade edildi. Falcao'nun Fransız ekibine "Beni bırakın" yönünde baskı yaptığı ve Galatasaray'a gelmek için ısrarcı olduğunun altı çizilirken bonservis konusunda ortaya atılan 5 milyon Euro gibi rakamların gerçekçi olmadığı vurgulandı.

Monaco ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların, tüm çabasının bonservis ödememe yönünde olduğu, ancak işlerin yokuşa sürülmesi halinde çok uygun bir miktara bu sorunu çözeceği kaydedildi.

(Habertürk)

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