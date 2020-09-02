Mbaye Diagne Galatasaray'da kalıyor

FFP kriterlerinden dolayı transferde ince eleyip sık dokuyan takımlardan biri olan Galatasaray'da kadro üzerinde çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızı teknik ekip ve yönetim sık sık bir araya da gelerek özellikle orta saha için yapılacak takviyeler için toplantılar yapıyor. UEFA ile yapılan FFP anlaşmasının son senesi içinde bulunan Galatasaray'da alınan karar ise bu süreci riske atmamak. Bu yüzden bonservisi elinde olan veya kiralama yoluyla forma giydirilebilecek isimlere yönelecek olan Cimbom'da bir diğer kriterde ise yıllık ücret dengesinin sağlanması.
HIRSLI VE DİSİPLİNLİ
Fatih Terim, kadroya katılan Arda Turan, Emre Kılınç, Elabdellaoui, Oğulcan ve Fatih Öztürk'ten memnun olduğunu söylerken takıma geri dönen Diagne'nin de kalmasını istedi. Terim, geçen sezonu Brugge'de kiralık olarak geçiren Diagne'nin hırsı ve disiplin konusundaki sözlerini tutmasının kendisini memnun ettiğini dile getirince 28 yaşındaki Senegallinin kalmasına karar verildi.
Fatih Hoca ayrıca yönetimden orta sahaya iki, hücum hattına da 1 oyuncu takviyesi yapmaları gerektiğini iletti.
İtalyan basını Fenerbahçe ile başkent ekibi arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. İki kulüp arasında varılan mutabakata göre; Lazio, Fenerbahçe'ye 16 milyon euro garanti ücret artı 3 milyon euro da performans primi (Toplam 167 milyon TL) ödeyecek. Muriqi ise 2,5 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma yapacak.
Roma'dan Santon'u kiralamak üzere olan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle daha geldi. Kara Kartal, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Mert Yılmaz için Alman devi Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Bayern'e 500 bin euro bonservis bedeli vereceği iddia edildi.
Beşiktaş Kulübü, bu sezon Vodafone Park'ta oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları için 'tek maçlık bilet' satışı yapılacağını açıkladı.
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, oğluyla ilgili çıkan transfer dedikodularına değindi.
Fenerbahçe, Eran Zahavi transferinde mutlu sona ulaştı. Taraftarlar 2.5 milyon Euro maaştan 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Muriç'in Lazio'ya transferi gerçekleşince, Zahavi de Sarı-Lacivertliler'e imza atacak...
Geçen sezon kiralık olarak gittiği Brugge'da kadro dışı kalan golcü oyuncunun hırsından ve disiplin kurallarına söz verdiği gibi harfiyen uymasından memnun kaldı.