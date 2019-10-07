Mbaye Diagne, Club Brugge'da görev aldığı 50 dakikaya 3 gol sığdırdı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 3,35 milyon euro karşılığında Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, Belçika ekibinde sonradan oyuna girip attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Club Brugge'un Gent'i konuk ettiği ve 4-0 kazandığı maçta 79. dakikada oyuna giren Diagne, 90+3. dakikadaki golüyle skoru belirleyen isim oldu.

Diagne daha önce deplasmanda 5-0 kazandıkları Mechelen maçında 57. dakikada oyuna girmiş ve 2 gol kaydetmişti.

Belçika Jüpiler Lig'de henüz hiçbir maça ilk 11'de başlamayan Diagne şu ana kadar üç maçta toplam 50 dakika görev yaparken bu süreye üç gol sığdırmayı başardı.

Mbaye Diagne'nin satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Club Brugge, sezon sonunda 13 milyon euro ödemesi durumunda oyuncuyu Galatasaray'dan kadrosuna katabilecek.

(Ntvspor)