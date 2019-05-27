Mbaye Diagne: Ciddi ailevi sebeplerden dolayı kutlamalara katılamadım

Galatasaray'ın Senegalli golcü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailevi sebeplerden dolayı şampiyonluk kutlamalarına katılamadığını açıkladı.

Diagne'nin açıklaması şu şekilde;

"Ne yazık ki, ciddi ailevi sebeplerden dolayı şampiyonluk kutlamalarına katılamadım. Benim için çok üzücü bir durum. Ben Galatasaray'ın bir parçası olmaktan dolayı gururluyum. Gazeteciler yanlış yazıyor. Ben Galatasaraylıyım ve burada olduğum için mutluyum."