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Mbaye Diagne, Belçika'da kadro dışı kaldı

Mbaye Diagne, Belçika'da kadro dışı kaldı

Belçika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Club Brugge'de kiralık olarak forma giyen Mbaye Diagne, kadro dışı bırakıldı.

Basın toplantısı düzenleyen Club Brugge'ün teknik direktörü Philippe Clement, hafta içi Paris-Saint-Germain (PSG) ile deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında 1-0'lık yenilginin baş sorumlusu olarak gösterilen Diagne hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Takımının söz konusu karşılaşmadaki performansından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Clement, "Biri dışında bütün oyuncularımı kutluyorum. Bir Belçika takımının, PSG gibi büyük bir takım önünde bu kadar iyi oynayabildiğini görmeyeli uzun süre olmuştu. Ancak bir oyuncumuzun yaptığı aptal bir hata, maçın doğrudan sonucuna etki etti. Ona maçtan sonra çok sinirlendim ama saatler süren bir tartışma olmadı." dedi.

Maçın bitiminin ardından soyunma odasında oyuncular arasındaki gerginliğin kendisinin odaya girişiyle son bulduğunu kaydeden Belçikalı teknik adam, "Diagne'ye yaptığı hareketin sonuçlarının ağırlığını anlattım. Hiç cevap vermedi çünkü hatalı olduğunu anlamıştı. Bu hareketin bir bedeli olacak. Diagne, pazar günü Royal Antwerp maçının kadrosunda yer almayacak. Sonraki haftalardaki davranışlarına göre, bu durumun devam edip etmeyeceğine karar vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Senegalli golcünün daha sonra birçok kez kendisinden ve takım arkadaşlarından özür dilediğini aktaran Clement, "Diagne'nin bu kulüpte bir geleceğinin olup olmayacağı, artık kendi elinde. Bu kulüp, bugüne kadar büyük karakterli birçok oyuncu yetiştirdi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan sezon başında kiralanan Diagne, Club Brugge'ün PSG ile oynadığı karşılaşmanın 76. dakikasında kazanılan penaltıda, takımın penaltı atışlarını kullanan oyuncu olarak seçilmemesine rağmen topu zorla almış ve kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirememişti.


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