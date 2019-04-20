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  3. Mbaye Diagne: Başakşehir de kaybedecek!

Mbaye Diagne: Başakşehir de kaybedecek!

Mbaye Diagne: Başakşehir de kaybedecek!

Galatasaraylı Mbaye Diagne, İstikbal Mobilya Kayserispor'a attığı iki golün ardından açıklamalarda bulundu.

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Şampiyonluğa inandığını belirten Mbaye Diagne, "Bugun için çok mutluyum. 3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra 5 maçımız kaldı, hepsini kazanmak istiyoruz. Başakşehir'in de bu süreçte puan kaybedeceğini düşünüyorum." dedi.

Performansıyla ilgili de konuşan Mbaye Diagne, "Her geçen gün performansımı daha da arttıracağım. Elimden gelen maksimum şeyi yapıyorum. İlerleyen süreçte daha iyi olacağımı düşünüyorum. Gollerimden daha önemlisi şampiyon olmamız." ifadelerini kullandı.

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