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  3. Mbaye Diagne antrenmanda Sinan Gümüş'ten ve tüm takım arkadaşlarından özür diledi

Mbaye Diagne antrenmanda Sinan Gümüş'ten ve tüm takım arkadaşlarından özür diledi

Mbaye Diagne antrenmanda Sinan Gümüş'ten ve tüm takım arkadaşlarından özür diledi

Çaykur Rizespor maçında Sinan Gümüş ile penaltı kavgası yapan Mbaye Diagne, idmanda Fatih Terim konuşurken araya girip takımdan özür diledi.

Çaykur Rizespor maçında Sinan ile yaşadığı penaltı tartışmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, dün idmanda sürpriz bir çıkış yaptı.

Antrenman öncesi konuşma yapmak için oyuncularını etrafına toplayan Fatih Terim, tam sözlerine başlayacakken araya giren golcü futbolcu, "İzninizle konuşmak istiyorum" dedi.

Rize'deki hareketi için pişman olduğunu belirten Diagne, "Rize'de kazanılan ikinci penaltıda, hatamı telafi etmek istedim. O an doğru yaptığımı düşündüm ama maçtan sonra sakin düşününce ben de çok üzüldüm. Hem bütün takımdan hem de Sinan'dan özür diliyorum" ifadesini kullandı. Bu sözler takım arkadaşları tarafından alkışlandı.

(Sabah)

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