Mbaye Diagne, Al-Rayyan'da!

Sarı-Kırmızılılar, yeni transferlerine gelir sağlamak için Mbaye Diagne’yi Katar kulübü Al-Rayyan’a satacak.

AKŞAM

KATAR basınında çıkan habere göre, Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan, Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne’yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Geçen sezonu Süper Lig’de gol kralı olarak kapatan Diagne’nin Al-Rayyan ile transfer görüşmesi yaptığı ve kısa süre içinde anlaşmayı tamamlamak için Katar’ın başkenti Doha’ya yola çıkacağı ve burada sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. Diagne’nin satışından Galatasaray’ın 13-15 milyon euro arası gelir elde etmesi bekleniyor.Al-Rayyan, kısa süre önce Porto ile sözleşmesi sona eren Brahimi’yi de kadrosuna katmıştı.