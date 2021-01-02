  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Ocak 2021 Cumartesi 12:29
  • |
  • Son Güncelleme:

Mbawana Samatta'tan mesaj: 'Hazırım, gollerimi atacağım'

Mbawana Samatta'tan mesaj: 'Hazırım, gollerimi atacağım'

Paylaş

Fanatik

Mbwana Samatta, Kasımpaşa maçıyla birlikte 40 gün sonra sahalara dönüş yapacak.

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, 24 Kasım'da Sivas Belediye ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlık yaşamıştı.

Tanzanyalı forvet bu nedenle 6 resmi maç kaçırdı. Samatta, Fenerbahçe'nin 'bay' geçtiği son haftada takıma katıldı ve çalışmalara başladı. Yıldız futbolcu, Kasımpaşa maçıyla birlikte 40 gün sonra sahalara dönüş yapacak. Samatta, formasına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Başarılı oyuncu, "Şanssız bir sakatlık yaşadım ve uzun süre takımdan ayrı kaldım. Ancak zor günleri arkada bıraktım. Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara döneceğim. Takımıma katkı sağlamak ve golleri sıralamak için tamamen hazırım. Hocam görev verirse, herkes sahada savaşçı ve mücadeleci bir Samatta izleyecek" diye konuştu.

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Tanzanyalı golcü, yeni yıl mesajı vermeyi de ihmal etmeyerek, "2021'in tüm dünyaya ve futbol camiasına sağlık getirmesini umuyorum. İnanıyorum ki kötü günler 2020'de kaldı. Fenerbahçe olarak, taraftarlarımızla birlikte başarılara ulaşacağımız bir sezon olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Omar Elabdellaoui çocukları için kendini feda etti
Omar Elabdellaoui çocukları için kendini feda etti

Omar Elabdellaoui çocukları için kendini feda etti

Lider sahneye çıkıyor
Lider sahneye çıkıyor

Lider sahneye çıkıyor

Fenerbahçe'de ikinci harekat
Fenerbahçe'de ikinci harekat

Fenerbahçe'de ikinci harekat

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin Max Kruse faturası belli oldu
Fenerbahçe'nin Max Kruse faturası belli oldu

Fenerbahçe'nin Max Kruse faturası belli oldu

Fenerbahçe'nin Max Kruse ile yaptığı anlaşmayı KAP'a bildirmemesi tartışılmıştı, detaylara ulaşıldı. Sarı-lacivertliler, karşılıklı anlaşma yoluna gittiği Alman oyuncuya 3 milyon 750 bin Euro, menajer ve avukatlara da 750 bin Euro olmak üzere toplam 4.5 milyon Euro (41 milyon TL) ödeme yaptı. Kruse'ye ödenen bedel 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP açıklaması yapılmadı.

Beşiktaş transferde rotayı Ankara'ya kırdı
Beşiktaş transferde rotayı Ankara'ya kırdı

Beşiktaş transferde rotayı Ankara'ya kırdı

Beşiktaş, 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara'ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız Lille'in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için siyah-beyazlı yönetim Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ilk 11 sıkıntısı...
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ilk 11 sıkıntısı...

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ilk 11 sıkıntısı...

Süper Lig'de bu hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de ilk 11 sıkıntısı yaşanıyor.

Abdullah Avcı'yı sevindiren haber! Geri döndü...
Abdullah Avcı'yı sevindiren haber! Geri döndü...

Abdullah Avcı'yı sevindiren haber! Geri döndü...

Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray mağlubiyetini telafi etmek isteyen Trabzonspor'da tecrübeli futbolcunun idmanlara başlaması Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini güçlendirdi.

Fenerbahçe Mesut Özil için haber bekliyor
Fenerbahçe Mesut Özil için haber bekliyor

Fenerbahçe Mesut Özil için haber bekliyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Sead Kolasinac'ı maaşının büyük bölümünü üstlenerek Schalke'ye gönderdi. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe, Mesut Özil için beklemeye geçti.

Beşiktaş'tan Elneny hamlesi
Beşiktaş'tan Elneny hamlesi

Beşiktaş'tan Elneny hamlesi

Beşiktaş, son dönemde kötü performansıyla Arsenal'de tartışılan isim olan Mısırlı eski futbolcusu Elneny'yi yeniden kiralamak için girişimde bulunacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.