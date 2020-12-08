Mbappe'nin babası isyan etti

Son haftalarda performansında ciddi düşüş gözlenen PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin babası oğluyla ilgili kulübünden ayrılacağı iddialarına tepki gösterdi.
Sporx'te yer alan habere göre, baba Wilfried Mbappe yaptığı açıklamada oğlu Kylian hakkında ortaya atılan Real Madrid iddialarına ilişkin, "Gazeteciler bir iddia ortaya atıyor ve bunların hepsiyle ilgili cevap vermemizi istiyor. Hiç yorum yapmıyoruz çünkü zaten harika bir kulüp için oynuyor. Etrafında hedeflerine yaklaşmasına yardımcı olarak harika takım arkadaşları da var." sözlerini kullandı. Wilfried oğlunun performans düşüklüğünü kabul edecek, "Evet normalden biraz daha kötü oynadığı görülüyor ama negatif bir durum yok, düzelecektir." sözlerini kullandı.
İsmi uzun süredir Real Madrid ile anılan ve her fırsatta Zinedine Zidane'a olan hayranlığını dile getiren Kylian Mbappe'nin PSG ile sözleşmesi 2022'de bitiyor. Özellikle İspanyol basını, Mbappe'nin sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağını sıklıkla manşetlerine taşıyor.
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