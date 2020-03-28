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  • 28 Mart 2020 Cumartesi 07:17
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  • 28 Mart 2020 Cumartesi 07:17

Mbappe'den insani yardım vakfına cömert bağış

Mbappe'den insani yardım vakfına cömert bağış

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Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Fransa'da faaliyet gösteren insanıi yardım vakfına cömert bir bağış yaptığı açıklandı.

PSG'nin süper yıldızı Kylian Mbappe'nin Fransız insani yardım kuruluşu Abbé Pierre Vakfı'na yüklü bir bağış yaptığı açıklandı.

Vakfın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Mbappe'nin yüklü miktarda bağış yaptığı açıklanırken yapılan duyuruda şu ifadeler kullandı:

"Ülkemizi vuran bu ciddiği sağlık krizinde Kylian Mbappe çalışmalarımızı desteklemek için çok önemli bir katkı yaptı. Onun cömertliği sayesinde ilkyardım ihtiyaçlarımız, ihtiyaç sahibi olan evsizlerin yiyecek - içecek, barınak ve su ihtiyaçlarının yanı sıra hijyen konusundaki eksiklikler tamamlanacak."

(Sporx)

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