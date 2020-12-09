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aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 07:41
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Mbappe ve Kimpembe, Webo'ya yapılan ırkçılığa sessiz kalmadı!

Mbappe ve Kimpembe, Webo'ya yapılan ırkçılığa sessiz kalmadı!

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Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.

UEFA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." ifadesini kullandı.

Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun bağlı olduğu Romanya Futbol Federasyonunun, internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA'nın olaya ilişkin raporu doğrultusunda gerekli adımı atacaklarını kaydederek, "Irkçılık veya yabancı düşmanlığı içeren eylem ve söylemlere şiddetle karşıyız." denildi.

Medipol Başakşehir'in Twitter'da paylaştığı "Irkçılığa hayır" mesajını alıntılayan PSG Kulübü'nün yanı sıra karşılaşmada forma giyen PSG'li futbolcular Mbappe ve Kimpembe de olaya sessiz kalmadı. Mbappe, sosyal medya hesabından "Webo seninleyiz.", Kimpembe ise "Irkçılığa hayır." mesajını paylaştı.

PSG ayrıca internet sitesinden "15 yılı aşkın süredir her türlü ayrımcılığa karşı savaşıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bir diğer Fransız kulübü Olympique Lyon "Irkçılığa hayır." derken, İtalyan kulübü Milan, "Ön yargının her türüne, her gün, nasıl ve nerede olursa olsun karşıyız." ifadesini kullandı.

Manchester City'de oynayan Sterling ve Laporte da "Irkçılığa hayır." paylaşımında bulundu.

Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, BT Sport kanalında katıldığı programda "İğrenç bir kritik eşikteyiz. Neredeyse her hafta ırkçılıkla ilgili bir olay yaşıyoruz. Oyuncuların sahayı terk etmesi doğru bir adım ama bu olay, futbolcuların tepkisiyle sınırlı kalmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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