  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:44
  • |
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:44

Mbappe Real Madrid için yaratılmış

Mbappe Real Madrid için yaratılmış

Paylaş

Fransız kulübü Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas, adı Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin İspanyol ekibi için çok uygun bir tercih olacağını belirtti.

Fabregas, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Paris Saint-Germain'in (PSG) 21 yaşındaki yıldızının güçlü bir fiziğe sahip olduğunu kaydetti.

Mbappe hakkındaki transfer iddialarını değerlendiren Fabregas, "O, en iyi olmak için oldukça istekli bir çocuk. Oyun tarzıyla da Real Madrid gibi bir takıma çok iyi uyar." ifadelerini kullandı.

Beraber futbol oynamak istediği isimlerden birinin Mbappe olacağını aktaran Fabregas, Fransız oyuncunun ilerde Altın Top ödülünü kazanabileceğini dile getirdi.

Fabregas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İspanya'da sezonun iptal edilmesi ihtimaline ilişkin, "La Liga sonlandırılırsa Barcelona şampiyonluğa layık olur." yorumunu yaptı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'a Muslera değil o gelecekti

title

Bjelica: "Fenerbahçe'de elektrik görmedim"

title

Ne Drogba Ne Eto'o; Afrika'nın en golcüsü o!

''Kupaları sahada vereceğiz''

SPOR GÜNDEMİ

Mesut Özil satılmalı
Mesut Özil satılmalı

Mesut Özil satılmalı

Eski futbolcu Kevin Campbell, Arsenal'in Mesut Özil'i satması gerektiğini söyledi.

‘Fenerbahçe'de elektrik görmedim‘
‘Fenerbahçe'de elektrik görmedim‘

‘Fenerbahçe'de elektrik görmedim‘

Son olarak Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Stjepan Tomas, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica ile görüştüğünü söyledi.

Transferde ipler gerildi: İhtimal yok!
Transferde ipler gerildi: İhtimal yok!

Transferde ipler gerildi: İhtimal yok!

DG Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal, ismi Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a Muslera değil o gelecekti
Galatasaray'a Muslera değil o gelecekti

Galatasaray'a Muslera değil o gelecekti

Galatasaray'da Fernando Muslera transferi öncesinde sürpriz bir ismin kadroya katılmasının istendiği ortaya çıktı.

Mbappe Real Madrid için yaratılmış
Mbappe Real Madrid için yaratılmış

Mbappe Real Madrid için yaratılmış

Fransız kulübü Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas, adı Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin İspanyol ekibi için çok uygun bir tercih olacağını belirtti.

Ne Drogba Ne Eto'o; Afrika'nın en golcüsü o!
Ne Drogba Ne Eto'o; Afrika'nın en golcüsü o!

Ne Drogba Ne Eto'o; Afrika'nın en golcüsü o!

Afrika kıtasında, milli takımda oynayan tarihin en golcü 6 futbolcusu belli oldu.

Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu
Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu

Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı hakkında ilk kez konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.