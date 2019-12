'Mayıs'a kadar 740 milyon'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, “Hani hiçbir menajere borcumuz yoktu ya, 19 icra takibi menajerlerden, 17 adeti eski basketbolculardan, 10 tanesi eski voleybolculardan, 4 tanesi de eski hentbolculardan kaynaklanıyor” dedi. Urgancılar şu bilgiyi verdi: “Bir denetim şirketinden, denetleme istedik ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını talep ettik. Geldiğimizde sürprizler vardı. Bunlardan bir tanesi geçmiş dönemlerde yapılan vergi yapılandırması ve 740 milyon TL’nin Mayıs’a kadar ödenmesi gerekliliğiydi. 40 günde yapmış olduğumuz ödeme tutarı 121 milyon TL’ydi. Çalışanlarımızın bir kısmı 3, bir kısmı 4 aylık maaş alamamıştı. Çalışanlarımıza 3 aylık ödeme yaptık. Bankalar Birliği’ne aylık 20 milyon TL faiz ödememiz var, vergi taksidi de ayda 5 milyon TL. Bunun dışında her ay 5-6 milyon TL ödeme yükümlülüğümüz var. Toplam her ay 90 milyon giderimiz var. Her ay 35 milyon TL eksi veriyoruz.”

AMATÖRLERiN ZARARI 49 MiLYON

Amatör şubelerden 49 milyon TL zarar öngörüldüğünü belirten Urgancılar, “Tüm amatör şubelere bir sezon önce baktığımızda zarar 65.3 milyon TL idi. Yani bu yıl olmayan paramızdan, ödeyemediklerimizden tasarruf yaptığımız mantığıyla kendimizi kandıracağız ve 16 milyon daha az harcadık diyeceğiz. Şimdi biz ne yapıyoruz. Dünyanın romanları, şiirleri dururken biz hukukçu arkadaşlarımıza birlikte sabah akşam sözleşme okuyoruz. İnanın sıkıldıkça sıkılıyoruz. Uykularımız kaçıyor. Özellikle son 2 yıldır yapılan sözleşmelerde tek imza ile karşılaşıyoruz. Denetim kurulu önderliğinde uluslararası bir denetim kurulunun yapacağı denetimlerde niye tek imza sorusu gündeme gelecektir. Onlar da bunları açıklayacaklardır. Muhatapları açısından bu soruya cevap vermek kolaydır. İmza sirkülerimiz böyleydi der geçilir. Bizim 40 günlük imza sirkülerimizde çift imza var. Olması gereken zaten bu” dedi.

Borc 2.759.185.877 TL

BEŞİKTAŞ’IN 2019 yılı 3. olağan toplantısında denetim kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi. Toplam borcun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olduğunu açıklayan Tuncel, bunun 598 milyon 972 bin 426 lirasının dernek ve derneğe bağlı şirketlere, 2 milyar 160 milyon 213 bin 451 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait olduğunu belirtti. 11 Mayıs’ta borç 2 milyar 423 milyon olarak açıklanmıştı.