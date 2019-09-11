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  3. Max Kruse'den Vedat Muriqi'ye övgü: Robert Lewandowski gibi

Max Kruse'den Vedat Muriqi'ye övgü: Robert Lewandowski gibi

Max Kruse'den Vedat Muriqi'ye övgü: Robert Lewandowski gibi

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Vedat Muriqi, takım arkadaşı Vedat Muriqi'yi Robert Lewandowski'ye benzettiğini açıkladı.

Kosova'nın yaptığı çıkış Avrupa'da pek çok kişinin ilgisini çekerken, İsviçre'nin Badische Zeitung gazetesi; İngiltere maçı öncesinde bir tanıtım haberi yaptı. Haberde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fadıl Vokrri'nin Kosova futbolu için yaptıkları anlatıldı. Performansın sırrından bahsedildi.

Bu arada Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse'den ise takım arkadaşı Vedat Muriqi için bilgi alındı. Kruse takım arkadaşı için, ''Çok hırslı, çok istekli, çok çalışkan... Lewandowski'ye benzetiyorum kendisini. Bunu ona da söylüyorum. Bence 2-3 sezon içinde Bayern seviyesinde olacak'' dedi.

MURIQI, İNGİLTERE'YE KENDİNİ TANITTI

Maç öncesinde bu gelişmeler yaşanırken, Vedat Muriqi, İngiltere karşısında adeta parladı. Vedat Muriqi, 5-3 kaybetmelerine rağmen, 2 asist ve 1 golle geceye damga vurdu.

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