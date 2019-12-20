Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9348
  • 6,599
  • 281.98
  • 111041
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Max Kruse'den derbi sözü: Bizim için oldukça büyük öneme sahip bir maç bizi bekliyor

Max Kruse'den derbi sözü: Bizim için oldukça büyük öneme sahip bir maç bizi bekliyor

Max Kruse'den derbi sözü: Bizim için oldukça büyük öneme sahip bir maç bizi bekliyor

Fenerbahçe'de performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Max Kruse, teknik heyetle bir toplantı yaptı. Alman yıldız, Yanal ve ekibine grafiğini yükselteceğinin sözünü verirken Beşiktaş derbisi ile ilgili de konuştu.

Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla transfer olan Max Kruse, şu ana kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. Uzun bir sakatlık süreci de yaşayan Alman futbolcu, bir türlü beklenen forma ulaşamazken vurdumduymaz tavırlarıyla da teknik heyet ve takım arkadaşlarının tepkisini çekmişti.

Teknik heyetle bir toplantı gerçekleştiren 31 yaşındaki futbolcu, performansından memnun olmadığını ve daha da fazla çalışarak daha iyi performans sergileyeceğinin sözünü verdi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Alman golcü, teknik heyete "Eleştirileri elbette dikkate alıyorum ama ondan önce kendi performansımdan ben de memnun değilim. Sivasspor maçında gösterdiğim performansın üzerine çıkmak için elimden geleni yapacağım. Bunun için çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Bazen gününüzde olmayabilirsiniz. Bir önceki hafta verdiğiniz katkı, sonraki haftaki oyununuzla unutulabilir" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA 3 PUANI ALABİLİRİZ"

Beşiktaş maçıyla ilgili olarak da konuşan Kruse, "Bizim için oldukça büyük öneme sahip bir maç bizi bekliyor. Rakibimize saygı duyuyoruz. Evimizde bugüne kadar gösterdiğimiz performansı gösterirsek sahadan üç puan ile ayrılan taraf biz olabiliriz" dedi.

(Habertürk)


Belçim Bilgin, Londra defterini kapattı
Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer aileye girdi
Can Yaman'dan eski aşkı Demet Özdemir'e zeytin dalı
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan'a 1 milyonluk teklif!
Acun Ilıcalı ve Demet Özdemir'den set paylaşımı

Tesla Cybertruck´ın Kopyası Rusya Sokaklarında Görüldü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Özgürlüğü zirvelerde bulan çılgın Türk

NASA'nın son yayınlandığı harita korkuttu!