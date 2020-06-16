Max Kruse'den apandisit ameliyatı sonrası ilk mesaj

Dün akşam saatlerinde apandisit ameliyatı olan Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu Max Kruse’den, operasyon sonrası ilk fotoğraf geldi. Alman yıldız, sosyal medya hesabından taraftarlarına seslenerek, "Ben iyiyim, mesajlarınız için teşekkürler. Harika uyudum" dedi.
Kruse’nin ani gelişen operasyonunu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün katıldığı tv programında, "Kruse, hiç beklenmedik şekilde ameliyata alındı. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu sene sağlık anlamında ciddi şanssızlık yaşadı. Doktorunun söylediğine göre kendisi iyi durumda" sözleriyle ifade etmişti.
İki dev kupada son ikiye kalmak için kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da Türkiye Kupası finalini çok istiyor. Zorlu 90 dakika Ülker Stadı'nda saat 20.45'te...
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması tartışmalara neden oldu. Yazarımız Mustafa Sapmaz “Bu kural ilk günden beri sakatlık riski taşıyordu. Değişmeli” ifadesini kullandı. MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu ise “Döneminde bu uygulamanın doğru olmadığını dile getirdim” dedi.
Katar sermayeli dev bir şirketin Göztepe'yi satın almak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Katarlıların Sarı-Kırmızılı kulüp için yaklaşık 150 milyon dolarlık astronomik bir teklif hazırlığında olduğu belirtilirken başkan Mehmet Sepil ise satışa sıcak bakmıyor.
Antalyaspor maçının ardından önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan yenilginin ardından yolların ayrılması gereken isimleri de belirliyor.
Galatasaray'da Fernando Muslera ve Florin Andone sezonu kapattı. Marcao ve Luyindama'nın sakatlığında Ryan Donk da cezalı duruma düştü. Kırmızı kart gören Adem de G.Antep maçında yok!
Galatasaray, arka arkaya gelen sakatlıklarla yıkıldı, pandemi sonrasındaki ilk maçından mağlubiyetle ayrılınca şampiyonluk umutları zayıfladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Muslera ve Andone'nin herkesi üzen sakatlıkları dışında Süper Lig'e iyi bir dönüş yapıldığını söyledi, “Takımlar ve hakemleri genel olarak iyi buldum. Sezonu da inşallah iyi bitireceğiz” dedi.