Max Kruse: Tekrar Almanya'da oynamanın hayalini kuruyorum

Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı ve performansıyla dönem dönem eleştirilere maruz kalan Max Kruse'den tartışılacak açıklamalar. Alman basınına konuşan tecrübeli futbolcu, “Yeni tecrübelere açık olduğumu düşünsem de içimde bir ev özlemi olduğunu, bir parçanın eksik olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve tekrar Almanya'da oynamanın hayalini kuruyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Alman basınına açıklamalarda bulundu ve transferle ilgili konuşurken, Almanya'da tekrar oynama hayalinin olduğunu belirtti.



Kruse şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda rekabet anlamında dezavantajlar oluşacak, bundan kaçmak imkansız. Bazı takımlar için önlemler adil değil. Böyle başlayıp başlamayacağına karar vermek zorundasın.

“TAM OLARAK KİMSE BİLMİYOR”

Sezonun ne zaman biteceği biliniyor gibi ama yeni sezon ne zaman başlayacak, tatil yapabilecek miyiz? Çünkü gelecek sezon Avrupa Şampiyonası olacak. Önceden belirlenen çok şey var ancak tam olarak nasıl gerçekleşeceğini kimse bilmiyor.

“TEKRAR ALMANYA’DA OYNAMANIN HAYALİNİ KURUYORUM”

Yeni tecrübelere açık olduğumu düşünsem de içimde bir ev özlemi olduğunu, bir parçanın eksik olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve tekrar Almanya'da oynamanın hayalini kuruyorum.

“GELECEK YIL DA BURADA GİBİ GÖZÜKÜYORUM”

Koronavirüs salgını sonrasında ekonomi nasıl olacak, maaşlar nasıl ödenecek, para nasıl hareket edecek, kulüpler oyuncuları göndermeye mi çalışacak ya da daha fazla transfer mi yapmak isteyecek, bilmiyorum. Şu anda tek bildiğim, gelecek yıl da burada gibi gözüküyorum.

“KOHFELDT İLE YAKIN BİR İLİŞKİMİZ VAR”

Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt ile aramda iyi bir ilişki var, hiç kopmadı. Önümüzdeki birkaç yılda da bunun değişeceğini sanmıyorum. Başka oyuncuların antrenörlerle olan ilişkisinden daha yakın bir ilişkimiz var.

“ALMANYA’YA GİDEBİLİRDİM AMA TÜRKİYE UÇUŞLARI KAPATTI”

İstanbul'dan kesinlikle ayrılmayacağımız konusunda kulüpten katı bir kural vardı. Almanya'ya gidebilirdim ama Türkiye uçuşları kapattı. Şu anda burada kalarak içinde bulunduğumuz durumda en iyisini yapmaya çalışacağız.

Herkes bu içinde bulunduğumuz durumda elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben de üzerime düşeni yapıyorum. Kriz durumlarında herkes, ihtiyacı olanlara yardımcı olmalı. Biz de rol model olması gereken oyuncularız. Ben de üzerime düşeni yapıyorum.

“FİZİK TEDAVİCİYLE BİRLİKTE ÇALIŞMAM GEREKİYOR AMA HENÜZ BU GERÇEKLEŞMEDİ”

Benim idmanlarımı kontrollü bir şekilde ve tedavi olarak sürdürmem gerekiyor. Normalde idmana 1, 1.5 saatte gitmemiz gerekiyor. Şu anda 20 dakikada tesise gidebiliyorum. Bir fizik tedavici ile birlikte çalışmam gerekiyor ancak henüz bu gerçekleşmedi. Sıra dışı zamanlardan geçiyoruz, herkese zaman tanımak lazım.”

(Sporx)