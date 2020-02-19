Max Kruse: Ligin en iyi futbol oynayan takımı olduğumuzu derbide göstermeliyiz

Bu sezon geldiği takımın vazgeçilmezleri arasına giren ve 40 yıllık Fenerbahçeli gibi davranan Max Kruse, arkadaşlarını da motive ediyor. Önceki günkü idmandan bu yana takım arkadaşlarıyla toplantılar yapan 31 yaşındaki oyuncu, galibiyete inanıyor.
'OMUZ OMUZA ŞAMPİYONLUĞA'
Taraftarlarının önünde Kadıköy geleneğini sürdüreceklerinin altını çizen Alman futbolcu, "Özellikle son iki maçta inişe geçtiğimiz doğru. Ancak Galatasaray karşısında alacağımız galibiyet yeniden çıkışımızın başlangıcı olacak. Son maçın son saniyesine kadar da şampiyonluk umudumuzu koruyacağız. Hocamızın da dediği gibi bu ligin en iyi futbol oynayan takımı biziz. Pazar günü bunu bir kez daha göstereceğiz. Şampiyonluğa olan inancımız da bir an olsun eksilmedi. Taraftarlarımızla birlikte omuz omuza şampiyonluğa gideceğiz" açıklamasında bulundu.
(Sabah)
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