Max Kruse: Lig durdurulmalı, kalan maçlar oynanmamalı

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Alman hücum oyuncusu Max Kruse, kişisel instagram hesabında açıklamalarda bulundu. Alman yıldız, süper lig, şampiyonluk yarışı, corona virüse yakalandığı iddiası ve daha birçok konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Ligin hemen durması gerektiğini açıklayarak, geri kalan haftaların oynanmaması gerektiği mesajı veren Alman futbolcu, şampiyonluk iddialarının hala olup olmadığı yönündeki sorulara da taraftarı üzen bir yanıt verdi.



Max Kruse'nin instagram yayınındaki açıklamalarının önemli kısımları şöyle:

"Yakın bir süre önce virüse yakalandığım iddiası doğru değil. Böyle bir şey yok. Sağlıklıyım. Sadece sakatlığımın tedavisi vardı ve şu an her şey yolunda, çalışmalarıma devam ediyorum. Hayattaki en önemli şey sağlık. Her şeyden önemli. Benim karar yetkim yok ama bana göre sezon şu an durdurulmalı. Oyunculara belki bir izin verilmeli. Çünkü sezon ayarlaması nasıl olacak; haziran mı, temmuz mu ya da ağustos mu bilemiyorum. Nasıl oynanacak? Yaz aylarında nasıl bir tatil programı olacak futbolcular ve takımlar için?"

“5-6 arkadaş toplanacak”

"Sezonla ilgili mayıs ayının ilk haftasında bir karar alınabilir ama emin değilim. Yetkililer kararları alacak. Ancak sağlık baz alınarak verilecek kararlar daha önemli olacak. Seyircisiz maçlar kimsenin hoşuna gitmiyor. Sanki hazırlık maçı oynuyormuşsun gibi. Ama şu da var mesela maçlar başladı diyelim. Taraftarlar, 5-6 arkadaş aynı evde toplanacak aynı odada yan yana maç seyredecek, aynı şey. Şu an sosyal mesafe çok önemli ama maçlar başlayınca bu sosyal mesafe ortadan kalkabilir."

“Play-Off'u duydum”

"Play-off iddiası var, duydum ama sanırım pek istenmiyor. Bir de nasıl olacak, kolay değil. Maalesef biz bu sene şampiyon olamayacağız."