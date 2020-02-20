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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 10:28
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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 10:32

Max Kruse: Kariyerimin en önemli golünü Galatasaray'a atacağım

Max Kruse: Kariyerimin en önemli golünü Galatasaray'a atacağım

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Forma giydiği son 9 Süper Lig maçında 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Max Kruse, Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

Max Kruse, Galatasaray maçı öncesi oldukça iddialı konuştu.

Alman yıldız, "Türk arkadaşlarım sayesinde derbi atmosferinin nasıl olduğunu biliyorum. İlk maçta iyi olan taraf bizdik. Bu hafta da taraftarımızın desteğini arkamıza alacak, derbiden üç puanla ayrılarak kötü gidişata son vereceğiz. Kazanmaktan başka alternatifimiz yok. Gol atarsam, hayatımın en önemli gollerinden biri olacağını düşünüyorum" dedi.

(Sabah)

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