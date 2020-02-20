Max Kruse: Kariyerimin en önemli golünü Galatasaray'a atacağım

Max Kruse, Galatasaray maçı öncesi oldukça iddialı konuştu.
Alman yıldız, "Türk arkadaşlarım sayesinde derbi atmosferinin nasıl olduğunu biliyorum. İlk maçta iyi olan taraf bizdik. Bu hafta da taraftarımızın desteğini arkamıza alacak, derbiden üç puanla ayrılarak kötü gidişata son vereceğiz. Kazanmaktan başka alternatifimiz yok. Gol atarsam, hayatımın en önemli gollerinden biri olacağını düşünüyorum" dedi.
(Sabah)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uzun süredir üzerinde durduğu buluşma gerçekleşiyor. 4 Büyükler'in başkanları bir araya geliyor.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi için kamp yerini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının tercihi olay oldu.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maç öncesi kriz çıktı. Dev karşılaşma için loca talep eden Galatasaray Kulübü'ne Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt geldi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atacağı törende konuşacak.
Deontay Wilder ve Tyson Fury, 22 Şubat’ta karşılaşacakları maç öncesi basının karşısına çıktı. Wilder ve Fury basın toplantısında karşılıklı itişerek birbirlerine meydan okudular.
Ersun Yanal, idmanlarda farklı kadro denemeleri yapıyor. Yeni transfer Simon Falette, idman performansıyla ilk 11’de olmak istediğini gösterdi. En büyük soru işareti ise Hasan Ali konusunda yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor.