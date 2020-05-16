Max Kruse isyan etti

AKŞAM
Twitter’dan açıklama yapan Kruse, “Her gün yeni enfeksiyonlar. Takımlar karantinada. Zaten adil bir rekabet değil. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamamız için daha neye ihtiyacımız var?” dedi.
AKŞAM yazarları, futbol takımlarinda son dönemde patlama yapan vakaları değerlendirdi.
Ataman: “Euroleague, sezon tamamlanırsa yüzde 15, tamamlanmazsa yüzde 20 şartı getirdi. Anadolu Efes'in bütün oyuncuları da bunu imzaladı. Antrenörler ise bu kapsamın dışında tutuldu.”
Spor adamları liglerin 12 Haziran'da başlayıp başlamaması ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
Pozitif çıkan vakaların en az 14 gün karantinada kalacak olması Yalçın'ı düşündürüyor.
Trabzonspor'un iki yıldızı Jose Sosa ve Filip Novak ülkelerinin basınlarına çarpıcı açıklamalarda bulundular.
Galatasaray performans ekibinde yer alan bir personelde koronavirüs tespit edildi. 6 gün sonra oyuncular, teknik heyet ve Florya'daki tüm personel yeniden teste tabi tutulacak.