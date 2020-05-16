Max Kruse isyan etti

Hayalinin yeniden Almanya'da oynamak olduğunu belirten Fenerbahçeli Kruse, eğer hedefine ulaşsaydı bugün Bundesliga'da maça çıkacaktı. Ancak tecrübeli futbolcu, Türkiye'de maç yapmaya sıcak bakmıyor.

AKŞAM

Twitter’dan açıklama yapan Kruse, “Her gün yeni enfeksiyonlar. Takımlar karantinada. Zaten adil bir rekabet değil. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamamız için daha neye ihtiyacımız var?” dedi.