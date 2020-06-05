Max Kruse geri dönüyor

SPOR GÜNDEMİ

M10'la yola devam M10'la yola devam MESUT Özil, Adidas'ın sponsorluktan ayrılmasını kendi markasını geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirecek.

3 yıllık anlaşma sağlandı 3 yıllık anlaşma sağlandı Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.

Ve Nihat Özdemir yabancı sınırını açıkladı Ve Nihat Özdemir yabancı sınırını açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Liglerin akıbetiyle ilgili konuşan Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği cezaya da değindi.

G.Saray transfer piyasasını sallayacak! Geliyor... G.Saray transfer piyasasını sallayacak! Geliyor... Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.

Ahmet Ağaoğlu: Sakin olun, CAS'tan döner Ahmet Ağaoğlu: Sakin olun, CAS'tan döner TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri kararının Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) döneceğine inandıklarını söyledi.

Savunma 'Emin' ellerde! Savunma 'Emin' ellerde! Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.